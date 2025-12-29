حسام حسن: تعمدت إشراك البدلاء أمام أنجولا ولا أنظر إلى المشككين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب الفراعنة، سعادته ورضاه التام عن أداء لاعبى الفراعنة اليوم أمام أنجولا في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، بعدما تصدر المنتخب مجموعته برصيد 7 نقاط.

كان منتخب الفراعنة قد فرض التعادل السلبى اليوم أمام أنجولا، بعد أن حقق الفوز في مباراتيه السابقتين على زيمبابوي بهدفين لهدف، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

حسام حسن: تعمدت إشراك البدلاء اليوم أمام أنجولا

وأضاف حسام حسن: تعمدت اليوم على منح الفرصة لجميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين لتجهيزهم للمباريات القادمة التي ستشهد صراعا مختلفا، خاصة أنها ستكون بخروج المغلوب وتحتاج إلى تضافر جميع اللاعبين.

حسام حسن يهنئ المصريين بصعود المنتخب لدور الـ16

وقال حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية: أبارك للشعب المصري على الصعود، وأنا سعيد بالتأهل دون النظر للمشككين، وما يشغلني هو سعادة المصريين، وأنا اصطحبت 28 لاعبًا في المغرب، وكنت عاوز أمنح الفرصة لكل الناس للمشاركة، والأهم هو القادم، والبطولة ما زالت في بدايتها وتخطينا أول المشوار واللي جاي مهم جدًا، والمطلوب مننا نأكد الأداء».