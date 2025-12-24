الرياض - كتبت رنا صلاح - ترغب الكثير من الفتيات والنساء في تسمين الوجه والتخلص من النحافة والمظهر المزعج الذي يزيد من علامات الشيخوخة عند المرأة، حيث يعد الوجه الممتلئ والمستدير من علامات الجمال لدى النساء، لذلك تبحث الكثير من النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية التي قد تساعد على تحسين مظهر الوجه وتسمينه، من أبرز هذه الوصفات استخدام خميرة البيرة في تحضير قناع للوجه يساعد على تسمين الوجه وتحسين نضارته وجماله

بديل البوتكس والفيلر.. طريقة استخدام الخميرة لتسمين الوجه وشد البشرة

وصفات الخميرة لتسمين الوجه

الخميرة والزبادي

يمكنك تحضير قناع تسمين الوجه بسهولة عن طريق خلط نصف ملعقة كبيرة من الزبادي مع نصف ملعقة كبيرة من خميرة البيرة، ثم ضعي الخليط على الوجه والرقبة لمدة 30 دقيقة على الأقل، وبعدها اغسلي الوجه بالماء الدافئ.

الخميرة مع الحليب والعسل

كما يمكنك تحضير قناع الخميرة من خلال مزج ملعقة كبيرة من الحليب مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة كبيرة من خميرة البيرة، ودلكي الوجه والرقبة باستخدام هذا المزيج، واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ.

فوائد الخميرة الصحية

تحسين صحة الشعر والبشرة والأظافر

كشفت العديد من الدراسات أن الخميرة يمكن أن تكون مفيدة لتحسين صحة الأظافر وتقويتها، وأيضًا علاج تساقط الشعر الشديد وتعزيز صحة البشرة وتقليل الكثير من المشاكل الجلدية، مثل حب الشباب.

خفض نسبة السكر في الدم

تحتوي الخميرة على الكروم فهي مفيدة لمرضى السكري وتعمل على تحسين مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، لذا تساعد الخميرة على خفض نسبة السكر في الدم ولكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتأكيد حقيقة هذا الأمر.

تقوية الجهاز المناعي

وجدت الكثير من الأبحاث أن الخميرة الغذائية تساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقليل خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والالتهابات الأخرى.