اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الإيراني لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات بين البلدين، حيث ثمّن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وأكدا تطلعهما إلى مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث شدد الوزير بدر عبد العاطي على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة، وتهيئة المناخ الملائم لإتاحة فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار، بما يهدف إلى التوصل لاتفاق شامل حول الملف النووي، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.