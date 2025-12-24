البحث عن أم و3 أطفال بين المفقودين أسفل ركام عقار إمبابة المنهار (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:40 صباحاً - يبحث رجال الحماية المدنية عن 6 أشخاص مفقودين بينهم أم و3 أطفال من أسفل ركام عقار إمبابة المنهار ويتم البحث بمعدات الإنقاذ البرى وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات البحث.

انهيار عقار فى إمبابة

وكان عقار سكني مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة إمبابة وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقى غرفة العمليات بلاغ بوقوع الانهيار

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الاهالى بانهيار عقار فى إمبابة وانتقل رجال المباحث والحماية الي موقع الحادث وجارى حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج أن وجد، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

البحث عن أم و 3 أطفال بين المفقودين اسفل ركام عقار إمبابة المنهار

