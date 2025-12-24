قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ مشار إليه، طوال الوقت ، لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١ ، وذلك على النحو التالي :

١- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة .

٢- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي -الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٣- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٤- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٥- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

٦- القاضي محمد خيري فخري علي محمد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - عضوًا باللجنة .

ونصت المادة الثانية على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.