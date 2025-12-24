أخبار مصرية

قرار جمهورى بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:31 مساءً -  

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم بعد ، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ مشار إليه، طوال الوقت ، لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١ ، وذلك على النحو التالي :

 

١- القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - رئيسًا للجنة .

 

٢- القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي -الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

 

٣- القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

 

٤- القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

 

٥- القاضي أحمد يسري وفقي دكروري - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - عضوًا باللجنة .

 

٦- القاضي  محمد خيري فخري علي محمد - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - عضوًا باللجنة .

 

ونصت المادة الثانية على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

