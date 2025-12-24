العالم اليوم - سانا: قوات إسرائيلية تطلق قنابل دخانية على مدنيين بالقنيطرة

انتم الان تتابعون خبر سانا: قوات إسرائيلية تطلق قنابل دخانية على مدنيين بالقنيطرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوة إسرائيلية أطلقت قنابل دخانية باتجاه نساء وأطفال أثناء قيامهم بجمع الفطر في منطقة تقع بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، جنوبي سوريا.

وذكرت سانا أن القوة الإسرائيلية كانت مؤلفة من آليتين عسكريتين، إحداهما من نوع "هايلكس" والأخرى "هامر"، مشيرة إلى أن القنابل أُطلقت باتجاه المدنيين أثناء وجودهم في المنطقة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية توغلت، يوم الثلاثاء، في مناطق عدة بريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي، حيث جرى توقيف شابين لساعات قبل الإفراج عنهما.

وترى دمشق، وفق سانا، أن هذه التحركات تشكل خرقا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، مؤكدة مطالبتها بخروج القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، معتبرة أن الإجراءات المتخذة في جنوب البلاد لا ترتب أي أثر قانوني.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات إسرائيل .

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي فوري من جانب إسرائيل على ما أوردته وكالة الأنباء السورية.