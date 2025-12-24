الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار جماهير الكرة العربية والآسيوية إلى ملعب «الأول بارك»، حيث يستضيف نادي النصر السعودي نظيره الزوراء العراقي، في مواجهة قوية تُقام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026.

مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا 2.. الموعد والقنوات الناقلة والمعلق

تُقام مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر / كانون الأول 2025، على أرضية ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، بينما تُقام المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، في توقيت مناسب لمتابعة جماهير الفريقين داخل وخارج المنطقة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا 2

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الحقوق الحصرية لبث منافسات دوري أبطال آسيا 2 خلال الموسم الحالي، حيث خصصت قناة beIN Sports 1 لنقل مجريات مباراة النصر والزوراء، مع تغطية تحليلية مميزة تسبق اللقاء وتليه.

كما تنقل شبكة قنوات «الكأس» القطرية مباريات البطولة الآسيوية الثانية، حيث تم تخصيص قناة الكأس 6 لإذاعة هذه المواجهة المرتقبة، ما يمنح الجماهير خيارات متعددة لمتابعة اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة النصر والزوراء عبر الإنترنت

تتوفر إمكانية متابعة البث المباشر لمباراة النصر والزوراء عبر الإنترنت من خلال وسيلتين مدفوعتين.

الوسيلة الأولى عبر خدمة beIN Connect، للمشتركين في باقات شبكة بي إن سبورتس.

أما الوسيلة الثانية، فهي من خلال الاشتراك في تطبيق TOD، الذي يتيح مشاهدة المباريات بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة الذكية.

معلّق مباراة النصر والزوراء

يتولى التعليق على مباراة النصر والزوراء في دوري أبطال آسيا 2 عبر قناة beIN Sports 2 المعلق علي سعيد الكعبي، الذي يتميز بأسلوبه التحليلي وحضوره الصوتي اللافت.

وفي الوقت ذاته، يمكن متابعة اللقاء بصوت المعلق الرياضي منتصر الأزهري عبر قناة الكأس 5، في تغطية صوتية مختلفة تواكب مجريات المباراة لحظة بلحظة.