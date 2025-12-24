الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اتهامات مباشرة لحركة حماس بالعمل على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتجاوز بنود ما يعرف بـ"خطة الرئيس ترمب العشرين".

نتنياهو يتهم حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وأكد البيان الرسمي أن إسرائيل "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ما وصفته بـ"الخروقات الصارخة"، مشدداً على أن الرد سيكون متناسباً مع حجم التصعيد.

خلفية التصعيد

جاء الموقف الإسرائيلي عقب تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في رفح، ما أدى إلى إصابة ضابط.

اعتبر مكتب نتنياهو أن الهجوم يمثل "طعنة في جوهر الاتفاقية" التي تهدف إلى إحلال الهدوء في قطاع غزة.

التزامات الخطة الأمريكية

البيان شدد على أن تل أبيب متمسكة بمحاسبة حماس على التزاماتها الواردة في الخطة الأمريكية، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

إقصاء الحركة عن الحكم في غزة.

نزع كامل لترسانتها العسكرية.

الانصياع التام لبنود مبادرة ترمب العشرين التي تراهن عليها واشنطن لتغيير الواقع في القطاع.

قراءة المشهد

التطورات الأخيرة تكشف هشاشة الهدنة القائمة، إذ لم تعد تقتصر على وقف الأعمال القتالية بل ارتبطت بآليات سياسية معقدة.

مراقبون يرون أن الرد الإسرائيلي المرتقب قد يكون حاسماً في تحديد مصير الاتفاق، خاصة مع تصاعد التحذيرات بأن أي استهداف جديد لقوات الجيش "لن يمر دون ثمن".