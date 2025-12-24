الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء إصابة ضابط بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية أثناء تنفيذ عملية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

انفجار عبوة ناسفة في رفح يصيب ضابطاً إسرائيلياً

أوضح الجيش في بيانه أن التحقيق جارٍ لمعرفة توقيت زرع العبوة الناسفة، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة تثير تساؤلات حول خروقات اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



تصريحات إسرائيلية

اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بانتهاك الاتفاق، مؤكداً أن "نيات الحركة وانتهاكاتها تأكدت اليوم بتفجير العبوة".



شدد نتنياهو على أن إسرائيل سترد "بما يناسب"، مطالباً بمحاسبة حماس وفق بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تتضمن إقصاء الحركة من الحكم ونزع سلاحها.



وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد بدوره أن إسرائيل "ملتزمة بنزع سلاح حماس".



الوضع الميداني في رفح

رفح لا تزال تحت سيطرة الاحتلال وفق المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث تبقى نحو 53% من مساحة القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن ما يسمى "الخط الأصفر".



في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثيرت قضية مقاتلي المقاومة العالقين في أنفاق رفح، وقدّرت حماس عددهم بين 80 و100 مقاتل.



نهاية الشهر ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 40 مسلحاً خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقاً في رفح، دون تأكيد من الفصائل الفلسطينية.



خروقات الاتفاق

منذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات أسفرت عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة 1108، بحسب وزارة الصحة في غزة.



الجيش الإسرائيلي أعلن أيضاً أنه قتل عبد الحي زقوت، الذي وصفه بأنه "مسؤول مالي في حماس"، خلال غارة في 13 ديسمبر/كانون الأول، وهي الغارة نفسها التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري رائد سعد.