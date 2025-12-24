الرياض - كتبت رنا صلاح - انخفضت أسعار الحلي والمجوهرات في التسعيرة الثانية مساء الأربعاء مقارنة بالتسعيرة السابقة، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات

. انخفاض أسعار الذهب في التسعيرة الثانية محليا الأربعاء

ووفقا للتسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي 89.7 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.2 دينارا للشراء.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 102.4 و79.6 و61.1 دينارا على التوالي.