إحالة 14 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بانتخابات النواب لمحكمة النقض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 06:35 مساءً - حالت المحكمة الإدارية العليا، 14 طعنا على نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة قضائيا بالمرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت نتيجتها رسميا يوم الخميس 18 ديسمبر، لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية لانتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والمخصص لها 58 مقعدا، والتى تضمنت فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى بينما تجرى الإعادة على 49 مقعدا بين 98 مرشحا.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة فى الدوائر الـ30 فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير أما فى الداخل تجرى يومي 3 و4 يناير وتعلن النتيجة 10 يناير.

واستمعت هيئة المحكمة خلال جلستها السابقة إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، إلى جانب فحص المستندات والأوراق المقدمة، تمهيدًا للفصل في مدى سلامة الإجراءات الانتخابية التي جرت داخل الدوائر محل الطعن.