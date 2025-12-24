الرياض - كتبت رنا صلاح - نعتت النجمة المصرية هند صبري خبير التجميل محمد عبد الحميد الذي توفي صباح الثلاثاء.

هند صبري تنعى محمد عبد الحميد

ونشرت عبر حسابها الرسمي على إنستقرام مجموعة من الصور تجمعها مع الراحل محمد عبد الحميد، وعلقت: "الأستاذ الكبير في كل حاجة، المعلم الصديق الأمين الفنان الراقي، محمد عبد الحميد".

وأضافت "لا يوجد كلام يصف هذا الإنسان غير الشرف والعفاف والنبل والرقي. شرفت بالعمل مع محمد سنوات طويلة في الفيل الأزرق. تخيل معي ورسم أغلب أدواري من أمينة في حلاوة الدنيا لعلا عبد الصبور، مرورا بلوليا في الفيل الأزرق".

وعبرت هند صبري في منشورها عن حزنها قائلة: "محمد كان سندي ومرآتي، كنت أحس على كرسيه أنني في يد أمينة. محمد كان أخا حقيقيا وعزائي أنه أكيد ارتاح من التعب الذي كان فيه منذ عدة سنوات، وأنه ترك بنتا وولدا صالحين، وجماله يدعوا له ويكمل عمله الصالح".

وودعته بكلمات مؤثرة: "في أمان الله يا محمد، مافيش ولا هيبقى فيه زيك كإنسان وكفنان. الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته أنت وأمي وجميع المؤمنين، ويصبر آية وأحمد وحنان وكل حبايبك. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة على روحه".