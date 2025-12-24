الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة هدم المنازل والمساكن الفلسطينية وتهجير السكان في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، ضمن حملة تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشرعت جرافات الاحتلال اليوم، بهدم منزل في بلدة بزاريا شمال غرب نابلس، بعد اقتحام البلدة وإغلاق مداخلها والطريق الواصل بين نابلس وجنين.
وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال منزلين في حي الصلعة في بلدة جبل المكبر.
من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 26 فلسطينيا، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
