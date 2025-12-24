علامة في عينيك قد تنذر بنوبة قلبية

علامة في عينيك قد تنذر بنوبة قلبيةقد لا تقتصر إشارات الخطر القلبي على آلام الصدر أو ضيق التنفس فقط، إذ يحذر أطباء من علامة ظاهرية قد تظهر في العينين وتنذر بارتفاع خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

وتتمثل هذه العلامة في ظهور بقع أو نتوءات صفراء حول العينين أو على الجفون، وهي حالة تنتج غالبًا عن تراكم الكوليسترول في أنسجة الجفون، ما قد يعكس ارتفاعًا كبيرًا في مستويات الكوليسترول في الدم.

ويرتبط ارتفاع الكوليسترول ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يؤدي إلى انسداد الشرايين وتصلبها، ما يرفع احتمالات حدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية في حال إهماله دون علاج.

ويؤكد مختصون أن هذه البقع لا تُعد مشكلة تجميلية فقط، بل قد تكون إنذارًا مبكرًا لخلل داخلي خطير يستدعي الفحص الطبي، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو يعانون من السمنة وقلة النشاط البدني.

وينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب فور ملاحظة هذه العلامة، وإجراء فحوصات شاملة لمستويات الكوليسترول وصحة القلب، مع الالتزام بالعلاج المناسب وتعديل نمط الحياة لتقليل المخاطر المستقبلية.