أجراس كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك تدق إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:31 مساءً - دقّت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك معلنةً بدء قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء روحية مهيبة، حيث تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بميلاد السيد المسيح وفق التقويم الغربي في ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.

موكب كنسي مهيب يتقدمه رئيس الأساقفة

ومع دخول موكب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، أُعلنت رسميًا بداية صلوات القداس الإلهي. وتقدّم الموكب الشمامسة، تلاهم القساوسة، وصولًا إلى رئيس الأساقفة في ختام الموكب الكنسي، متجهين إلى هيكل الكاتدرائية، في مشهد يعكس قدسية المناسبة وعراقة الطقس الكنسي.

ترانيم الميلاد تملأ أرجاء الكاتدرائية

وخلال دخول الموكب، رنّم كورال الكاتدرائية ترنيمة «هذا هو اليوم السعيد»، التي تعبّر عن فرح الكنيسة بميلاد السيد المسيح، وتُعد من الترانيم الأساسية المصاحبة لطقوس قداس عيد الميلاد المجيد، وسط مشاركة روحية واسعة من الحضور.

استعدادات خاصة وخدمة متعددة اللغات

وكانت الكاتدرائية قد تزيّنت بأشجار الكريسماس وأضواء الميلاد قبل ساعات من بدء القداس، في أجواء احتفالية تعبّر عن الفرح والرجاء. ويُقام القداس باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب لغة الإشارة المصرية، في تأكيد على حرص الكنيسة الأسقفية على خدمة جميع فئات المجتمع من المصريين والأجانب وذوي الهمم.

رسالة الميلاد: سلام ورجاء للعالم