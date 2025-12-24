فى زيارة لدار الكتب.. وزير الخارجية يتسلم وثائق وخرائط تاريخية بعد ترميمها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:33 صباحاً - قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بزيارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، يوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، حيث تفقدا غرف الاطلاع على الوثائق، ومركز الرقمنة، ومعامل الترميم، كما اطلعا على الإمكانات الفنية والتقنية المستخدمة في حفظ وترميم الوثائق والمستندات الرسمية.

وأشاد الوزير عبد العاطي بجهود الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في ترميم الوثائق والمستندات ذات القيمة، مثمناً الدور الحيوى الذى يضطلع به في حفظ تراث وتاريخ مصر القومي والذى يعد بمثابة الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، مؤكداً أهمية هذا الدور في الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة المصرية.