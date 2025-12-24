إقبال المصريين بالرياض للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:29 مساءً -

شهدت السفارة المصرية بالرياض إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتشمل الدوائر الـ19 المُلغاة 7 دوائر بمحافظة سوهاج (هي: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، ودار السلام)، و4 دوائر بمحافظة قنا (هي: قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت)، و3 دوائر بمحافظة البحيرة (هي: دمنهور، أبوحمص، وإيتاي البارود)، ودائرتين بمحافظة الفيوم (هما: بندر الفيوم ومركز إبشواي)، إضافة إلى دائرة واحدة بكل من محافظات أسيوط (مركز الفتح)، والجيزة (إمبابة)، والإسكندرية (قسم أول الرمل)، وتجري جولة الإعادة على 35 مقعدا يتنافس عليها 70 مرشحا في الدوائر سالفة الذكر.