الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد البلاد خلال الأسبوع الحالي موجة صقيع قوية، وسط تحذيرات متواصلة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الأجواء شديدة البرودة التي تسود اليوم وغدًا، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، يوم الجمعة 26 ديسمبر.

موجة صقيع تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة بسبب هذه الظاهرة

حالة الطقس اليوم

وأكدت هيئة الأرصاد أن أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، يميل للاعتدال نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

تشير التوقعات إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

أوضحت هيئة الأرصاد أن الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى الجمعة 26 ديسمبر 2025 سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل والصباح.

وتتراوح درجات الحرارة الصغرى في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و9 درجات مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد ووسط سيناء ما بين 5 و6 درجات.

واعتبارًا من الجمعة 26 ديسمبر وحتى الأحد 28 ديسمبر، من المتوقع نشاط ملحوظ للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة في المناطق الصحراوية

وأكدت الهيئة أن المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي ستكون الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات المساء والليل والصباح الباكر، حيث تتراوح الصغرى ما بين 5 و7 درجات.

وحذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، خلال الفترة من الثالثة حتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتوافر فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع نشاط رياح أحيانًا على القاهرة الكبرى.