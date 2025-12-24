الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بدء موسم الاحتفالات لرأس السنة، فقد تحتاجين إلى أن تظهري بمظهر يليق بالمناسبات، وأول ما يلفت الانتباه هو البشرة.

3 ماسكات طبيعية لشد الوجه

فإذا كنت بحاجة إلى شد وجهك دون أن تدفعي مبالغ على العلاجات التجميلية المكلفة، فإليك ماسكات طبيعية تتوافر مكوناتها في بيتك، سريعة التحضير وسهلة الاستخدام.

للحصول على بشرة مشدودة، اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي مع ملعقتين من الزبادي، وضعيهما على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، واستخدميه مرتين أسبوعيا.

إذ يعد العسل مرطبا طبيعيا غنيا بمضادات الأكسدة، ويشد البشرة ويمنحها نعومة ولمعانا صحيا، أما الزبادي فيتكون من حمض اللاكتيك الذي يساعد على تجديد الخلايا وتحسين مرونة الجلد.

أما الماسك الثاني، فتحتاجين إلى ملعقة صغيرة من الخميرة مع بياض بيضة واحدة، اخلطيهما حتى يصلا إلى مزيج متماسك، وضعيه على وجهك حتى يجف تماما، ثم اغسليه بالماء الفاتر، ويطبق مرة أسبوعيا قبل المناسبات المهمة.

ويعد ماسك الخميرة والبيض من أقوى الماسكات التي تشد الوجه بشكل فوري، إذ إن الخميرة غنية بفيتامينات B ما يساعد على تحفيز تجديد خلايا البشرة، أما بياض البيض فيتكون من بروتينات تشد الجلد وتقلل مظهر المسام.

أما إذا كنت تبحثين عن ماسك لشد البشرة مع مقاومة التجاعيد، فاهرسي الجزء الداخلي من قشرة موزة ناضجة، وأضيفي إليها بضع قطرات من عصير الليمون، وضعي الخليط على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر. ويعتبر هذا الماسك جيدا للبشرة العادية والدهنية، ويستخدم مرة واحدة أسبوعيا.