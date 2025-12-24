الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من السيدات والفتيات في الحصول على شعر طويل وكثيف، لكن العديد من العوامل مثل التلوث، والعادات الغذائية غير الصحية، وأسلوب الحياة المجهد، وأيضا استخدام منتجات العناية غير المناسبة التي تسبب ضعف الشعر وتساقطه، فإن تساقط الشعر المستمر يمكن أن يعيق نموه من جديد، ولذلك يلجأ البعض إلى استخدام منتجات تجميلية وعلاجات باهظة الثمن تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذا يوصي باللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية الآمنة لنمو الشعر وتحسين صحته.

هيوصل لحد الركبة.. مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

يعتبر زيت الخردل من أكثر الزيوت فعالية في العناية بالشعر لفوائده العديدة، وهي:

يعمل على تغذية بصيلات الشعر بعمق ويقوي الجذور.

ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يقلل من تساقط الشعر ويحفز نموه.

عند مزجه ببعض المكونات الطبيعية الأخرى، فيساعد على تعزيز كثافة وطول الشعر بشكل ملحوظ.

مكونات خلطة زيت الخردل لتطويل الشعر

1 وعاء صغير من زيت الخردل.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

2 زهرتان من الكركديه.

حفنة من أوراق الكاري الطازجة.

طريقة التحضير

أحضري مقلاة صغيرة، قومي بتسخين زيت الخردل على نار هادئة.

ومن ثم، أضيفي أوراق الكاري وزهرتي الكركديه إلى الزيت.

اتركي المزيج يغلي إلى أن يتحول لون الزيت لداكن قليلاً.

ارفعي المزيج من على النار وصفيه بشكل جيد.

بعد أن يبرد، ضعي زيت الخروع وامزجيه جيدًا.

احفظي الزيت في زجاجة نظيفة وجافة.

طريقة الاستخدام

أولًا قومي بتمشيط شعرك جيدًا لفك التشابك.

قومي بوضع كمية مناسبة من الزيت على فروة الرأس، ودلكيها بلطف باستخدام أطراف الأصابع لمدة 10 دقائق.

اتركي الزيت على الشعر طوال الليل، أو على الأقل لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف خالٍ من الكبريتات.

من الأفضل استخدام هذه الخلطة من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة.