وداعًا للكوليسترول.. أطعمة مذهلة بتنظف جسمك وتحمي القلب من الأمراض

الرياض - كتبت رنا صلاح -يعد الحفاظ على صحة القلب أمر ضروري لكل شخص، لأن أمراض القلب قد تسبب مضاعفات خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، وفي السطور القادمة سنعرض لكم أبرز الأطعمة التي تساعد على حماية القلب وخفض الكوليسترول الضار.

أطعمة تحمي قلبك وتخفض الكوليسترول الضار

تساعد بعض الأطعمة على حماية القلب وخفض الكوليسترول الضار، مثل الشوفان الغني بالألياف، والأسماك الدهنية التي تحتوي على أوميغا 3، والمكسرات المفيدة لصحة الشرايين، إضافة إلى زيت الزيتون والخضروات الورقية والبقوليات، ويساهم تناول هذه الأطعمة بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن في تعزيز صحة القلب والوقاية من أمراضه.

الشوفان والشعير

يساعد تناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يحتوي الشوفان والشعير على ألياف قابلة للذوبان تعرف باسم “بيتا جلوكان”، تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

الخضراوات والفواكه

تناول مجموعة متنوعة من الخضراوات والفواكه الملونة يوميًا يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطان، لاحتوائها على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.

الأطعمة الغنية بالدهون الصحية

يساعد تناول الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وبعض أنواع الأسماك، على رفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم، مما يساهم في تعزيز صحة القلب.

البقوليات والفاصولياء

تعتبر البقوليات مثل الحمص والعدس من أفضل المصادر للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي، ويساعد تناولها بدلًا من اللحوم على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

المكسرات

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكسرات تحتوي على دهون وألياف مفيدة للقلب، ويرتبط تناولها بانخفاض مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يساهم في الحفاظ على صحة القلب.

منتجات الصويا

وجدت الدراسات أن تناول منتجات الصويا بشكل منتظم، مثل حليب وفول الصويا، يساهم في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بشكل طفيف.

الستيرولات النباتية

كما تتواجد الستيرولات النباتية في الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب، ويتم إضافتها أيضًا إلى بعض الأطعمة مثل السمن النباتي، ويساعد تناولها ضمن نظام غذائي متوازن على التقليل من امتصاص الكوليسترول الضار ويخفض مستوياته في الدم.