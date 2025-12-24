الرياض - كتبت رنا صلاح - تلجأ الكثير من السيدات إلى الاستحمام بعد يوم طويل مليء بالمهام، سواء داخل المنزل أو خارجه، للتخلص من تعب اليوم، الذي يشعرهن بالإرهاق من جذور شعرهن إلى أطراف أقدامهن. حيث يبدأ الاستحمام عادةً بـ غسل الشعر بطرق متنوعة، ثم يتبع ذلك التوجه سريعًا إلى السرير للحصول على نوم هادئ. ومع ذلك، فإن النوم بشعر مبلل قد يسبب أضرارًا متعددة للشعر خاصة في الشتاء.

احذري النوم بالشعر المبلل في الشتاء.. مخاطر صحية لا يستهان بها

التهابات فروة الرأس

بسبب انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يحتاج الشعر وقتًا أطول ليجف، لذلك النوم بالشعر المبلل يجعل فروة الرأس بيئة محفزة لنمو البكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي بالأخير إلى الإصابة بالتهابات فروة الرأس، مثل القشرة المزمنة والحكة المزعجة.

تساقط الشعر وضعف البصيلات

عند النوم بشعر مبلل، فمن المرجح أن تتعرضي للكثير من تكسر الشعر وتقصفه، يرجع ذلك إلى أن شعرك يكون في أضعف حالاته عندما يكون مبللا، والاحتكاك بين الشعر والوسادة مهما كان نوعها أثناء النوم قد يزيد هذا الضعف ويسبب تكسره. فالنتيجة ستلاحظين تساقطًا ملحوظًا للشعر مع مرور الوقت، خاصة إذا استمرت هذه العادة لفترة طويلة.

يصبح شعرك باهتا

يرجع الإصابة بشعر باهت وتلفان إلى النوم بشعر مبلل، هذا يرجع إلى قدرة نسيج الوسادة على امتصاص الرطوبة الطبيعية والزيت الموجود في شعرك.

الشعور بالبرودة والإصابة بالزكام

فالنوم بشعر مبلل يمكن أن يعزز من انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل سريع، خاصة خلال الليالي الباردة، فالبرودة الناتجة يمكن أن تضعف جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالزكام، نزلات البرد، والعدوى الفيروسية.

الصداع الليلي المزعج

النوم بالشعر المبلل خلال الشتاء قد يؤدي إلى شعور بالصداع الصباحي أو الليلي. فالشعر المبلل يؤثر على فروة الرأس أثناء الليل نتيجة لانخفاض درجات الحرارة، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الرأس، مسببًا ألمًا أو شعورًا بعدم الراحة.

نمو العفن في الوسائد

النوم بشعر مبلل يمكن أن يوفر بيئة مثالية لنمو العفن والبكتيريا والتي تنتقل للوسائد خاصة إذا كانت رطبة لمدة طويلة، فضلا على ذلك ترك الشعر مبلل طوال الليل إلى ظهور روائح كريهة نتيجة الرطوبة المستمرة ونمو البكتيريا. فهذا العفن لا يضر الشعر فقط، بل يمكن أن يسبب حساسية جلدية وتنفسية لكِ ولأفراد أسرتك.