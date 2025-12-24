الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث الكثير من الناس عن عادات بسيطة تمنحهم طاقة وحيوية دون عناء، ومن بين هذه العادات، توجد عادة صغيرة لا يهتم بها البعض على الرغم من فائدتها الكبيرة للجسم والعقل، وهي مضغ اللبان، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم فوائد مضغ اللبان يوميًا.

عادة بسيطة تصنع المعجزات.. ماذا يحدث عند مضغ اللبان يوميًا؟

فوائد مضغ اللبان يوميًا

قد يعتقد البعض أن مضغ اللبان مجرد وسيلة لتسلية الفم أو للتخلص من رائحة الطعام، لكن الدراسات الحديثة كشفت أن هذه العادة البسيطة تحمل فوائد مدهشة للصحة العامة، والدماغ، والمزاج، وحتى للمظهر الخارجي.

صحة الفم تبدأ من مضغة صغيرة

يعد مضغ اللبان الخالي من السكر بعد الوجبات خطوة فعالة للحفاظ على فم أكثر نظافة وصحة، حيث إنه يزيد من إفراز اللعاب، الذي يوازن حموضة الفم ويمنع نمو البكتيريا المسببة للتسوس، فإن مضغ اللبان لمدة 20 دقيقة بعد الأكل يقلل من خطر التسوس بشكل ملحوظن إلى جانب ذلك، يعمل اللبان على إزالة بقايا الطعام العالقة في الفم ويعطيك نفسًا منعشًا طوال اليوم.

مضغ اللبان دعم الجهاز الهضمي وتحسين عملية الأيض

يمكن أن يكون اللبان حلاً رائعًا لذلك، حيث ترسل عملية المضغ إشارات إلى الدماغ تحفز الجهاز الهضمي وتزيد إفراز العصارات المعدية، وبالتالي يساعد على هضم الطعام بشكل أسرع وأفضل، كما كشفت بعض الدراسات أن مضغ اللبان بعد العمليات الجراحية البطنية يساعد المرضى على استعادة نشاط الأمعاء أسرع.

تحسين التركيز والذاكرة بقطعة لبان

يعاني الكثيرون من تشتت الانتباه وضعف التركيز، ويعتبر اللبان وسيلة تساعد على تحفيز الدماغ، حي يزيد مضغ اللبان تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة تصل إلى 25%، مما يحسن التركيز والذاكرة قصيرة المدى وسرعة الاستجابة.

مقاومة التوتر وتحسين المزاج

يميل البعض إلى الأكل المفرط أو التدخين في لحظات التوتر والضغط النفسين لكن قد يكون اللبان بديلًا صحيًا لذلك، إذ كشفت دراسات نفسية حديثة أن مضغ اللبان يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول هرمون التوتر، ويمنح شعور بالهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى أنه يساهعد على تحسين المزاج العام بفضل الحركة الإيقاعية للمضغ التي تشغل العقل وتقلل من التوتر الذهني.

مضغ اللبان يعتبر سر صغير لخسارة الوزن والتحكم في الشهية

تعتبر أكبر التحديات في أي نظام غذائي هو مقاومة الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، وهنا يأتي دور اللبان فهو يمنح شعورًا بالامتلاء ويبقي الفم مشغولًا، وبالتالي يساعد على تقليل استهلاك السعرات الزائدة، بالإضافة إلى أن اللبان الخالي من السكر يحتوي على سعرات منخفضة للغاية، وبالتالي فإنه خيارًا آمنًا ضمن خطة التحكم في الوزن.

يحسن ملامح الوجه ويقوّي عضلات الفك

يساعد مضغ اللبان بانتظام على تنشيط عضلات الوجه والفك، وبالتالي يعزز مرونة الجلد ويمنح ملامح الوجه مظهرًا مشدودًا وطبيعيًا، ولذلك يعتبره البعض تمرينًا خفيفًا لعضلات الوجه.

نصائح مهمة قبل أن تجعل اللبان عادة يومية