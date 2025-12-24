العالم اليوم - الجزائر ضد السودان.. صراع عربي قوي على 3 نقاط بـ"كان المغرب"

انتم الان تتابعون خبر الجزائر ضد السودان.. صراع عربي قوي على 3 نقاط بـ"كان المغرب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:21 مساءً - يلتقي منتخب الجزائر، بطل إفريقيا مرتين، مع السودان في افتتاح مشوارهما بكأس الأمم الإفريقية 2025 يوم الأربعاء في ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، في مباراة قد تحدد مسار المجموعة الخامسة.

تعد مواجهة ذات أهمية كبيرة، كونها أول لقاء رسمي بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ما يمنحها طابعا خاصا، ويجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.

تاريخ المواجهات

سبق أن التقى المنتخبان ثماني مرات في عدة مناسبات خارج إطار نهائيات كأس أمم إفريقيا، سواء في مباريات ودية أو بطولات عربية وقارية أخرى.

والتقى منتخب السودان والجزائر مرتين في 2025. في أغسطس، انتهى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين "توتال إنيرجيز" بينهما بالتعادل 1-1، وتأهل الجزائر بركلات الترجيح 4-1. ثم تقابلا مجددًا في 3 ديسمبر ضمن منافسات كأس العرب "فيفا" في قطر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي على ملعب الريان.

وتميل الكفة تاريخيا لصالح المنتخب الجزائري الذي فاز في 4 مباريات، فيما انتهت 4 مواجهات بالتعادل.

ورغم تفوق الجزائر تاريخيا، أثبت السودان في السنوات الأخيرة قدرته على مجاراة منافسين كبار، ما يمنح اللقاء بعدا تنافسيا.

طموح الجزائر: استعادة البريق القاري

يدخل محاربو الصحراء البطولة القارية بطموح واضح يتمثل في استعادة مكانتهم القارية، بعد إخفاقات متتالية في النسختين السابقتين من البطولة.

ويعتمد المنتخب الجزائري على مزيج من الخبرة والمهارة، بقيادة عدد من اللاعبين المحترفين، واضعا نصب عينيه تحقيق بداية قوية تعيد الثقة وتؤكد قدرته على المنافسة على اللقب الذي توج به مرتين في تاريخه (1990 و2019).

وقال مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي بالرباط "لا يمكننا النظر إلى الخلف. هذه بطولة جديدة بذهنية جديدة. طلبت من اللاعبين عدم التفكير في الأمس، لأن الأهم هو ما يقدمه الفريق اليوم، المنتخب يستعد لبدء هذه المغامرة بثقة وإيجابية وهدوء".

طموح السودان: كتابة التاريخ

في المقابل، يخوض صقور الجديان الذي يعود إلى إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمرة الأولى منذ 2021 اللقاء بروح التحدي ورغبة في إثبات الذات، مستندين إلى تطور ملحوظ في الأداء الجماعي خلال الفترة الأخيرة.

ويطمح المنتخب السوداني المتوج بلقبه الوحيد في البطولة عام 1970 على أرضه إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار القارة، ما قد يفتح له باب المنافسة على التأهل ويمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشواره بالبطولة.

وأكد مدرب السودان كواسي أبياه، على صعوبة مباراة الجزائر. وقال في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "الجزائر من أفضل المنتخبات في أفريقيا والعالم، ولديها مجموعة متميزة من اللاعبين الموهوبين وذوي الخبرة. درسنا فريقهم ونعلم أن المباراة ستكون صعبة، لكننا واثقون من قدراتنا".