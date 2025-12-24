ضربات أمنية مستمرة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 02:23 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقرب من 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.