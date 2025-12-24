تخفيف حبس "أوتاكا" لـ 3 أشهر.. ومواجهة مرتقبة مع عقوبات "غسل الأموال" والمصادرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف "تيك توكر" الشهير بـ "أوتاكا" على حكم حبسه 6 أشهر، وقررت تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة 3 أشهر، وذلك في قضية اتهامه بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام ومسيكة للقيم المجتمعية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء القرار بعد ترافع الدفاع عنه في جلسة اليوم لتعديل الحكم الصادر سابقاً من محكمة أول درجة والذي شمل أيضاً غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

ورغم تخفيف عقوبة الحبس في قضية المحتوى، إلا أن "أوتاكا" لا يزال يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بـ "غسل أموال" قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حيث كشفت تحريات وزارة الداخلية أن المتهم استغل أرباحه غير المشروعة من المشاهدات في شراء عقارات وسيارات لإضفاء صبغة قانونية على مصدر تلك الأموال، وبناءً عليه أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على جميع أمواله وحساباته البنكية لحين الفصل في هذه القضية المستقلة.

ووفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال، فإن السيناريو القانوني الذي ينتظر المتهم في هذه الشق قد يصل به إلى السجن لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية ضخمة قد تعادل قيمة الأموال محل الجريمة (12 مليون جنيه)، مع إمكانية مصادرة كافة الممتلكات والأدوات المستخدمة، وتأتي هذه التحركات الأمنية والقضائية في إطار جهود الدولة لمواجهة استغلال منصات التواصل الاجتماعي في تحقيق ثروات غير قانونية أو التحريض على الفسق والفجور.