سقط في قبضة الأمن.. كواليس فيديو "مُخرج الجن" بالمنصورة وتحريات تكشف أسرار "عقدة الإنجاب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 04:25 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو مثير للجدل، ادعى خلاله قدرته الخارقة على "إخراج الجن" من جسد سيدة، حيث وثق الفيديو قيامه بوضع يده على جسد الضحية بشكل غير لائق تحت مزاعم "العلاج الروحي"، مما أثار موجة غضب واسعة عقب تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات الدقيقة التي أجراها رجال المباحث أن مقطع الفيديو المصور يعود إلى شهر أبريل الماضي، إلا أنه أُعيد نشره وتداوله اليوم، وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، واحترف ممارسة الدجل والشعوذة وإيهام المواطنين بقدرته على علاج "المس الشيطاني" وفك الأعمال السحرية.

كما تبين من الفحص أن السيدة التي ظهرت في الفيديو كانت تعاني من تأخر الإنجاب، واعتقدت أسرتها بوقوعها تحت تأثير "عمل سفلي" يمنعها من الحمل، مما دفعهم لاستدعاء المتهم بزعم قدرته على إزالة هذا السحر وإعادتها لحياتها الطبيعية، وتواصل الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لمواجهة اتهامات النصب والدجل والتحرش.