الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من التحركات المكثفة مع اقتراب سوق انتقالات يناير 2026، في ظل اتجاه الإدارة لإعادة ترتيب قائمة الفريق.

غربلة شتوية في الأهلي.. 3 لاعبين على أعتاب الرحيل وصفقات أوروبية ومحلية تدخل الحسابات

وكشف الإعلامي خالد الغندور عن وصول عرض رسمي من نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، حيث بلغ عرض الإعارة نحو 150 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل 1.8 مليون دولار بنهاية فترة الإعارة.

ونفى مصدر داخل الأهلي بشكل قاطع ما تردد حول عرض بقيمة 5 ملايين دولار، مؤكدًا أن المفاوضات تسير في إطار العرض الرسمي فقط.

سيراميكا يتحرك لخطف لاعب الأهلي

وفي سياق متصل، جدد نادي سيراميكا كليوباترا مفاوضاته مع الأهلي من أجل التعاقد مع محمد عبدالله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأتي ذلك في ظل رغبة سيراميكا في تدعيم صفوفه بعناصر شابة، بينما يدرس الأهلي العرض بعناية، سواء بالموافقة على الإعارة أو بيع اللاعب نهائيًا، بالتنسيق مع الجهاز الفني ووفقًا لاحتياجات الفريق.

جراديشار خارج الحسابات الفنية

كما أوضح الغندور أن إدارة الأهلي باتت منفتحة على رحيل اللاعب جراديشار، بعد خروجه من الحسابات الفنية في الفترة الحالية.

ولا يمانع الأهلي في الاستغناء عن اللاعب مجانًا، بشرط التزام النادي المتعاقد بتحمل كامل راتبه عن مدة العقد المتبقية، والتي تصل إلى ثلاث سنوات، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وفتح الباب أمام صفقات جديدة.