وزير الخارجية يستقبل ياسمين فؤاد ووزير الزراعة لمناقشة "مكافحة التصحر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 07:33 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، د. ياسمين فؤاد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بحضور السيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وذلك في إطار التشاور حول أولويات التعاون بين مصر وسكرتارية الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

قدم وزير الخارجية التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للاستدامة، التي يمنحها صندوق نوبل للاستدامة تكريماً للأفراد والمؤسسات التي تسهم بجهود مؤثرة في إيجاد حلول مستدامة لقضايا تغير المناخ وتطوير التكنولوجيات النظيفة، معرباً عن التقدير لهذا الإنجاز الذي يعكس مكانة الكفاءات المصرية على الساحة الدولية. كما ثمن وزير الخارجية حرص السكرتير التنفيذي على مواصلة التنسيق الوثيق مع مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من توافق الجهود الدولية مع أولويات الدول النامية.

استعرض الوزراء الموقف المصري من القضايا المدرجة على أجندة الاتفاقية، مؤكدين أن موضوعات الجفاف والأمن الغذائي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، وأن مصر تتبنى مقاربة وقائية وتنموية في التعامل مع قضية الجفاف، وليس باعتبارها أزمة طارئة يتم التعامل معها بشكل وقتي. كما شدد السادة الوزراء على أهمية توفير تمويل جديد وإضافي للدول النامية، ولاسيما الدول الأفريقية، للتعامل مع تحديات الجفاف وتدهور الأراضي والتصحر والتعامل مع تحديات الندرة المائية فى مصر.

شهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن أشكال الدعم الممكنة التي تتيحها الاتفاقية وآلياتها في المرحلة الراهنة، سواء في مجالات بناء القدرات أو الدعم الفني، أو ما يتعلق بالاستفادة من آليات التمويل التي أسفر عنها مؤتمر الأطراف الأخير الذي عُقد في الرياض.