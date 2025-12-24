صدام "الأسود" و"الفهود".. الكاميرون الجريحة تصطدم بطموح أوباميانج في افتتاحية المجموعة السادسة بـ "كان 2025"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:33 صباحاً -

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب "أدرار" بمدينة أغادير المغربية، حيث يقص منتخب الكاميرون شريط مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة نارية أمام منتخب الجابون، ضمن منافسات المجموعة السادسة القوية التي تضم أيضاً حامل اللقب كوت ديفوار ومنتخب موزمبيق، ويدخل "الأسود غير المروضة" اللقاء تحت ضغوط فنية كبيرة وقيادة محلية للمدرب ديفيد باجو، الذي يسعى لتأمين أول ثلاث نقاط قبل الموقعة المرتقبة أمام الأفيال الإيفوارية، معولاً على قدرات نجم مانشستر يونايتد "بريان مبويمو" في قيادة الهجوم، لتعويض الغيابات المدوية التي ضربت صفوف الفريق وأبرزها الحارس أندريه أونانا والقائد فينسنت أبو بكر والهداف شوبو موتينج.

وعلى الجانب الآخر، يدخل منتخب الجابون المواجهة برغبة جامحة في إثبات الذات تحت قيادة مدربه تيري مويوما، بعد فترة من الغياب عن المشهد القاري وخيبة الأمل في تصفيات المونديال الأخيرة، حيث يراهن "الفهود" على خبرة القناص المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، الذي يقود أحلام الجابونيين في تحقيق مفاجأة مبكرة، وبمساندة قوية في خط الوسط من ماريو ليمينا نجم جالطة سراي التركي، مما يمنح الفريق توازناً مثالياً بين الشباب والخبرة في اختبار هو الأصعب للكاميرون في مستهل مشوارها لاستعادة الأمجاد الأفريقية.