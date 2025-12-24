الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بدء فصل الشتاء وحلول موسم الأمطار، ومع الانخفاض المستمر في درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بأمراض مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، خاصة إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا، ومع ذلك، هناك أعشاب طبيعية يمكن استخدامها لتخفيف أعراض البرد وتعزيز قوة الجهاز المناعي.

"مش هتستغنى عنها في الشتا".. أعشاب طبيعية تقوي مناعتك وتحميك من نزلات البرد

وبحسب ما جاء في موقع “Everyday Health” المختص في التغذية الصحية، توجد الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والفيروسات، مما يجعلها فعالة في الوقاية من نزلات البرد وتخفيف أعراضها.

أعشاب تقوي المناعة وتقي من نزلات البرد

الزنجبيل: يعد من الأعشاب الشهيرة بخصائصه التي تساعد على تعزيز المناعة والتخفيف من أعراض البرد، حيث يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في تقليل التهابات الحلق.

النعناع: هو من الأعشاب الذي يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا ويساعد على تعزيز صحة الجهاز التنفسي، حيث يساعد النعناع على تخفيف الاحتقان الأنفي والتخلص من البلغم.

الليمون: هو مصدر غني بفيتامين C، وبالتالي فإنه فعالًا في تعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد، بالإضافة إلى تخفيف التهابات الحلق.

الريحان: هو من الأعشاب التي لها العديد من الفوائد الصحية التي تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وبالتالي فإنه فعالًا في محاربة التهابات الجهاز التنفسي ويساهم في التقليل من أعراض البرد.

الثوم: يعد من أقوى الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، حيث يحتوي الثوم على مركبات مثل الأليسين التي تعمل كمضاد للفيروسات والبكتيريا، وتساهم في علاج التهابات الحلق.

القرفة: تتعتبر من التوابل الطبيعية التي لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، كما تساعد في تعزيز الدورة الدموية وتساهم في التخفيف من السعال.

نصائح لاستخدام الأعشاب بأمان خلال موسم البرد

بالرغم من تعدد فوائد الأعشاب الطبعية في تقوية المناعة والتخفيف من نزلات البرد ولكن من الضروري أن يتم استخدامها باعتدال وعدم الإفراط في تناولها، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل. كما يفضل استشارة الطبيب في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة أو تفاقمها. ويجب الاعتماد على الأعشاب كعامل مساعد إلى جانب اتباع نمط حياة صحي، متضمنًا كل من التغذية المتوازنة، تناول الكميات الكافية من الماء، والحصول على القسط الكافي من النوم.