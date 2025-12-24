الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الحمص من البقوليات الغنية بالأحماض الأمينية الأساسية، ويتميز بتنوعه في الطهي، مما يجعله مكونًا شائعًا في المأكولات التقليدية حول العالم، ويعد الحمص غذاء كامل، وقد حظى على شعبية كبيرة في الأنظمة الغذائية الحديثة بسبب فوائده الصحية العديدة، كما أنه مصدرًا للبروتين النباتي إلى دعمه لصحة الجهاز الهضمي.

"هتخليك متستغناش عنه".. فوائد غير متوقعة للحمص مع دخول الشتاء

ويحتوي الحمص على الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على تعزيز الشعور بالشبع، ويساهم في التحكم بالوزن، ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما أن تضمين الحمص في نظامك الغذائي يوفر أيضًا فوائد غذائية عديدة للجسم.

الحمص يوفر طاقة مستدامة

الحمص يعتبر من البقوليات التي تعد بروتين نباتي كامل لاحتوائه على كل الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وبحسب كليفلاند كلينك، هذا يجعله خيارًا رائعًا لمن يرغبون في الحصول على البروتينات خالي من منتجات حيوانية، إلى جانب ذلك، يحتوي الحمص على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة، مما يوفر طاقة مستدامة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ بمستويات الجلوكوز في الدم، وبذلك فإنه يساهم في التحكم في مستويات السكر.

القيمة الغذائية للحمص

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، يعتبر الحمص غني بالعناصر الغذائية الأساسية، يحتوي كل 100 جرام من الحمص تقريبًا على:

164 سعر حراري

8.86 جرام بروتين

2.59 جرام من الدهون الكلية

27.4 جرام من الكربوهيدرات

7.6 جرام من الألياف الغذائية

49 ملج من الكالسيوم

2.89 ملجم حديد

48 ملج من المغنيسيوم

291 ملجم بوتاسيوم

7 ملجم صوديوم

والجدير بالإشارة، أن هذه القيمة الغذائية هي دور الحمص في النظام الغذائي المتوازن ومساعدته في دعم وظائف الجسم المختلفة، وخاصة إنتاج الطاقة وصحة العظام والقلب والأوعية الدموية .

كم عدد السعرات الحرارية في كوب من الحمص المطبوخ؟

يحتوي كوب واحد من الحمص المطبوخ على حوالي 269 سعرة حرارية، حيث تعد مصدرًا للطاقة،كما إنها تساهم في التحكم في الشهية لاحتوائه على البروتين والألياف بنسبة عالية، مما يجعل من الحمص طعامًا جيدًا للأشخاص الذين يبحثون عن نظام غذائي صحي.

الفوائد الصحية للحمص

يحتوي الحمص على الكثير من الفوائد الصحية، وهي:

يحسن عملية الهضم: يحتوي على الألياف، والتي تشمل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويساهم الحمص في تعزيز العبور المعوي ومنع الإمساك.

يعزز صحة القلب: يساهم محتواه المنخفض من الصوديوم وغياب الكوليسترول في خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن تعزز الألياف والبروتين الذي يوجد في الحمص الشبع، وبالتالي يسهل التحكم في السعرات الحرارية ويساهم في فقدان الوزن.

دعم ميكروبات الأمعاء الصحية: يقوم الحمص بتغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، وبالتالي يساعد على الهضم الصحي ويمكن أن يقلل الالتهاب في القولون، حسب دراسات أجرتها كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة.

طريقة تحضير الحمص لامتصاص جميع عناصره الغذائية

لزيادة استفادة الجسم من العناصر الغذائية الموجودة في الحمص، يجب نقعه قبل الطهي، حيث أن هذه الخطوة لا تقلل فقط من وقت الطهي، بل تحسن أيضًا عملية الهضم عن طريق التخلص من بعض مضادات التغذية التي قد تتداخل امتصاص المعادن، كما يجب طهي الحمص لكي يصبح طريًا واستخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات، مثل السلطات، للاستمتاع بنكهته وفوائده الغذائية.