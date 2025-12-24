الرياض - كتبت رنا صلاح - يلجأ معظم الناس الذين يريدون إنقاص وزنهم أو تحسين أجسامهم إلى الرجيم، ومنهم من يستعمل الرجيم القاسي الذي يتحول إلى عبء على الجسم وإرهاق على العقل.

تعرف على أضرار الرجيم القاسي

ويتمكن نسبة 5% من الذين يتبعون أنظمة غذائية صارمة من الحفاظ على الوزن المفقود لفترة طويلة، فيما يصاب كثير منهم لاحقا باضطرابات في التمثيل الغذائي أو مشكلات هرمونية أو اضطراب في ثبات علاقة الفرد بالطعام نفسه، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع Break Binge Eating.

ويبدأ تحول الرجيم من نظام غذائي صحي يساعد في ضبط الغذاء وإنقاص الوزن إلى وسيلة للسيطرة المطلقة على الجسد والتحكم به، إذ يبدأ الرجيم عادة بترتيب وتنظيم أوقات الطعام، إلا أنه سرعان ما يتحول إلى منع الجسم من الطعام لفترات طويلة عند البعض.

وبحسب التقرير، عند امتناع الجسم عن الطعام لفترات طويلة تبدأ سلسلة من المتغيرات الفسيولوجية بالظهور على الشخص، مثل إبطاء معدل الحرق كرد فعل طبيعي للحفاظ على الطاقة، وتتأثر الهرمونات المنظمة للجوع والشبع.

بالإضافة إلى انخفاض مستوى الطاقة العامة، ما يؤدي إلى خلل في التركيز والمزاج، فيما يؤدي سرعان خسارة الوزن بشكل كبير وسريع إلى اكتسابه بسرعة أكبر مما فقده، وهذا ما يعرف بظاهرة "تأثير الارتداد".

أما عن أضرار النظام الغذائي القاسي، فإنه يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الأساسية كالكربوهيدرات والدهون، فعند حرمان الجسم من هذه المعادن والفيتامينات يؤدي ذلك إلى ضعف الشعر وهشاشة الأظافر واضطرابات في ضغط الدم.

فيما يؤدي النظام الغذائي الذي يعتمد على الصيام لفترات طويلة أو استخدام العصائر والسوائل بدلا من الطعام إلى انتفاخ وإمساك واضطراب توازن البكتيريا المعوية.

وعلى الجانب النفسي، فإن الأنظمة الغذائية القاسية تؤدي إلى علاقة مرضية بالطعام، حيث يشعر الفرد بالذنب عند تناول وجبة ليست ضمن نظامه الغذائي، ما يؤدي إلى صدمات نفسية ودخوله في دوامة بين الحرمان من الطعام وبين النهم المتكرر له كرد فعل نفسي

وهذا ما يؤدي إلى هوس يؤثر على جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية، والمراقبة اليومية لكميات الطعام التي يتناولها، ومراقبة وزنه بشكل متكرر.