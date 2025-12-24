الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الخضراوات والفواكه من الأطعمة الخارقة التي يجب جعلها ضمن النظام الغذائي اليومي للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض والالتهابات، ويتمتع البنجر بفوائد صحية عديدة ونكهته المقرمشة، ويمكن إضافته إلى السلطات لما يتميز به من لون أحمر نابض بالحياة، فهو إضافة ممتازة لأي نظام غذائي حيث إنه مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن.

تناوله يوميا.. هذا الخضار ينظم ضغط الدم وينقص الوزن

فوائد تناول البنجر يوميا

هناك العديد من الفوائد لتناول البنجر بشكل يومي وينصح الأطباء كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة أيضاً بالحرص على تناولة بشكل منتظم وذلك لأنه يعالج الكثير من المشكلات الصحية والتي سنتعرف عليها بالتفصيل فيما هو آت.

ينظم ضغط الدم

يساهم البنجر في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من النترات، التي قد تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ويساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل كبير، ويمكن أن يقلل الاستهلاك المنتظم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يساعد في إنقاص الوزن

يعتبر البنجر طعام جيد للأشخاص الذين يبحثون عن التخلص من الكيلو جرامات الزائدة لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية كما إنه غني بالعناصر الغذائية.

يعزز مستويات الطاقة والأداء

يعتبر البنجر مفيد للرياضيين، إذ يحتوي على النترات التي تساعد في تعزيز الأداء البدنين وتشير الدراسات إلى أن عصير البنجر قد يزيد القدرة على التحمل، ويحسن أداء القلب والجهاز التنفسي، ويعزز استفادة الجسم من الأكسجين أثناء التمرين.

تقليل الالتهاب

يعد الالتهاب السبب الرئيسي لمعظم الأمراض، وعند استمرار التآكل في الجسم دون شقائه، قد يتحول إلى التهاب مزمن، ويتميز البنجر بخصائصه المضادة للالتهابات، حيث تساعد مركباته على تقليل الالتهاب في الجسم بشكل فعال.

تعزيز صحة الأمعاء والجهاز الهضمى والكبد

يحتوي البنجر على الألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم، ومركبات تساعد على تعزيز وظائف الكبد من خلال تحييد وإزالة السموم، كما يساهم عصير البنجر في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد على الحفاظ على طاقة مستقرة طوال اليوم.

يحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر

يعد الحفاظ على صحة الدماغ أمرًا مهمًا مع التقدم في العمر، وتشير الدراسات الأولية إلى أن البنجر قد يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ، وبالتالي قد يعزز الذاكرة والقدرة على أداء المهام، ويساعد الدماغ على العمل بكفاءة والحفاظ على صحته.