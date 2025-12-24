الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف معظم الناس أن الألياف من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء، ورغم أن تناول مكملات الألياف خيارًا سهلاً، إلا أن الأفضل دائمًا هو الحصول على العناصر الغذائية المهمة من الأطعمة الكاملة أولًا، وعلى الرغم من أن الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات تعد من العناصر التي يصعب الحصول على كميات كافية منها يوميًا، ولكن فاكهة الكمثرى هي السر للحصول على الألياف الكافية.

مش بس طعمها حلو.. فوائد مدهشة ستدفعك لتناول الكمثرى يوميًا

القيمة اليومية الموصى بها

قالت أخصائية التغذية النباتية ومحررة قسم التغذية ناتالي ريزو، أنها كانت تجد صعوبة في تحقيق هدفها من الألياف، لافتة إلى أن القيمة اليومية الموصى بها هي 28 حرامًا للشخص البالغ العادي، مشيرة إلى أنها بدأت تناول فاكهة الكمثرى يوميًا.

فاكهة الكمثرى ” الإجاص”

وأضافت “ريزو”، إن فاكهة الكمثرى، هي سر نجاحها في الحصول على الألياف، قائلة أن “ثمرة إجاص متوسطة الحجم تحتوي على 6 جرامات من الألياف، أي ما يعادل حوالي 20% من الكمية التي يحتاجها الجسم يوميًا، إلى جانب ذلك، فهي تعد مصدر رائع لفيتامين C الذي يساهم في تعزيز المناعة، كما تحتوي على 85% من الماء، وبالتالي يساعد على تحقيق الأهداف من الترطيب ويحافظ على انتظام حركة الأمعاء”.

أهمية الألياف

ومن جانبها، أضافت أخصائية التغذية، غريس ديروشا، إن الألياف تعمل على تنظيف للجسم، موضحة أن هناك نوعين من الألياف، هما الألياف القابلة للذوبان، التي تنقل الطعام عن طريق الأمعاء، والألياف غير القابلة للذوبان، التي “تكشط داخل الجسم لإخراج الفضلات منه”.

وأشارت “ديروشا”، أن الألياف بنوعيها تساعد على طرد الفضلات من الجسم، وبالتالي يقلل الالتهاب ويساهم يفي امتصاص المزيد من العناصر الغذائية من الطعام، ويمكن للألياف أن تعمل على تنظيم الكوليسترول ومستويات السكر في الدم والوزن بشكل عام وتقليل الإمساك.

توصيات الخبراء

بالإضافة إلى ذلك، نصحت “ريزو”، بالبدء بتناول المزيد من الكمثرى، إذ يمكن تناول ثمرة واحدة أثناء العمل كوجبة خفيفة، أو إضافة كمثرى مفرومة إلى السلطة أو تحميصها في الفرن أو المقلاة الهوائية لإبراز السكر الطبيعي في الفاكهة.