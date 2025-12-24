وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان الشراكة الاستراتيجية وتطورات غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 12:31 مساءً - جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، يوم الأربعاء 24 ديسمبر، وذلك في إطار التواصل الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا والتطورات الإقليمية.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أشادا بعمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وبالنقلة النوعية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، والتي تُوجت بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى في أثينا في مايو 2025، والتوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب الوزير بدر عبد العاطي عن تطلع مصر لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع اليونان، والعمل المشترك لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل قطاعات جديدة ذات اهتمام مشترك.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان. وأشار في هذا السياق إلى متابعة مصر لحادث غرق أحد مراكب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن وفاة 14 مواطنًا مصريًا، معربًا عن تطلع الجانب المصري إلى استمرار دعم السلطات اليونانية لجهود نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي ثمّن خلال الاتصال خصوصية العلاقات التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي أسهمت في تأسيس آلية التعاون الثلاثي، التي أصبحت نموذجًا للتكامل والتعاون الإقليمي. وأكد تطلع مصر إلى انتظام عقد قمم الآلية الثلاثية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث، بما يعزز أطر التعاون المشترك. كما أشار إلى التطلع لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تطوير العلاقات ومناقشة الملفات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في شرق البحر المتوسط.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية منها.

وأكد وزير الخارجية أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة المضي قدمًا في تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع. كما أدان النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وحملات المستوطنين التي تستهدف ترويع الفلسطينيين.

واتفق الوزيران في ختام الاتصال على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة الإسراع في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.