الرياض - كتبت رنا صلاح - يوفر كل من السمن البلدي وزيت الزيتون فوائد صحية مميزة، حيث يساهم السمن في تحسين صحة الأمعاء، كما يحتوي زيت الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم الفوائد الصحية لكل منهما، بالإضافة إلى الاستخدامات وطرق الطهي الأفضل لكل منهما لمساعدتك في اختيار الأنسب لاحتياجاتك، وفقًا لموقع “تايمز ناو”.

أيهما الأفضل لصحتك؟.. السمن البلدى أم زيت الزيتون| مفاجأة غير متوقعة

يعتبر الاختيار بين السمن البلدي وزيت الزيتون قرارًا صعبًا، نظرًا للفوائد الصحية الفريدة التي يقدمها كل منهما وتأثيراته على صحة الجسم، فالسمن، الذي يعد نوعًا من الزبدة المصفاة، غني بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK، ويحتوي على بكتيريا مفيدة تعزز صحة الأمعاء، كما أنه مثالي للطهي في درجات حرارة مرتفعة، لكن محتواه من الدهون المشبعة يثير القلق بشأن تأثيره على صحة القلب عند تناوله بكميات كبيرة، من جهة أخرى، يشتهر زيت الزيتون، خاصة البكر الممتاز، بفوائده الصحية للقلب بفضل احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تسهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الفرق بين السمن البلدي وزيت الزيتون

وعلى الرغم من ذلك، فإن نقطة الدخان المنخفضة لزيت الزيتون تجعله أفضل للاستخدام في القلي الخفيف أو تتبيل السلطات بدلاً من الطهي على درجات حرارة مرتفعة، وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة الدماغ، مما يزيد من جاذبيته للأشخاص الذين يهتمون بصحتهم، لذلك، يعتمد الاختيار بين السمن وزيت الزيتون على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاحتياجات والتفضيلات الشخصية.

السمن مقابل زيت الزيتون: مقارنة غذائية

يعد السمن وزيت الزيتون من أشهر الدهون الصحية، ويتميز كل منهما بفوائد فريدة، ورغم اختلاف ملفهما الغذائي واستخداماتهما في المطبخ، فإن فهم الفروق بينهما يساعد في اختيار النوع الأنسب حسب أهدافك الصحية وأسلوب حياتك.

السمن: يحتوي السمن على دهون مشبعة بالإضافة إلى الفيتامينات A وD وE وK، فضلاً عن حمض اللينوليك المترافق الذي يعزز التمثيل الغذائي ويدعم الجهاز المناعي.

زيت الزيتون: يتميز زيت الزيتون بالدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي على مضادات أكسدة مثل البوليفينول وفيتامينات هـ وك، التي تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

يعتبر السمن وزيت الزيتون من المكونات الرائعة في الأنظمة الغذائية المتوازنة، لكنهما يقدم كل منهما فوائد صحية مختلفة.

لماذا قد يكون السمن خيارًا أفضل لك