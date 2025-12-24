الرياض - كتبت رنا صلاح - وجه الأطباء، تحذير من أن عادة قضم الأظافر، التي يعتقد البعض أنها سلوك بسيط وغير ضار، قد تؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل خطيرة في القلب قد تصل إلى الوفاة المفاجئة في بعض الحالات، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

تبدو بسيطة .. أطباء يُحذّرون من مخاطر قضم الأظافر على القلب | تفاصيل

ما هو التهاب الشغاف المعدي؟

كشف الخبراء أن البكتيريا التي تتواجد تحت الأظافر قد تدخل مجاري الدم عن طريق الجروح الصغيرة الناتجة عن القضم المتكرر، لتصل إلى القلب وتسبب التهاب الشغاف المعدي، فهو يعد أخطر أمراض القلب التي تصيب الطبقة الداخلية لصمامات القلب.

ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض قلبية مزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، إذ يتسبب القضم المتكرر للأظافر في جروح دقيقة حول الجلد، مما يسمح للبكتيريا التي توجد في الفم بالانتقال إلى الدم، وقد يصل إلى القلب، تسبب التهابات مدمّرة تؤدي إلى فشل قلبي أو جلطات دماغية قاتلة.

أعراض التهاب الشغاف المعدي

كما حذر الأطباء من عدم تجاهل العلامات المبكرة للمرض، وذلك لأنها قد تتطور سريعًا في أيام معدودة، ومن أبرز الأعراض ما يلي:

ألم أو ضغط في الصدر

ارتفاع متكرر في درجة الحرارة

ضيق في التنفس

تسارع في ضربات القلب

الإرهاق الشديد والتعرق الليلي

فقدان الشهية ونقص الوزن

آلام في المفاصل والعضلات

تورم في الساقين أو البطن

ظهور دم في البول أو طفح جلدي غير مبرر

العلاج والوقاية

بالإضافة إلى ذلك، أكد الأطباء أن التهاب الشغاف المعدي هي حالة طبية طارئة تحتاج علاج عاجل بالمضادات الحيوية الوريدية لمدة تصل إلى 6 أسابيع للقضاء تمامًا على البكتيريا، وفي الحالات الشديدة، يحتاج المريض إلى تدخل جراحي لاستبدال الصمام التالف في القلب.

كيف تحمي نفسك من الخطر؟

وتبدأ الوقاية بالإقلاع عن عادة قضم الأظافر، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب أو ضعف المناعة، ويوصي الأطباء باتباع النصائح الآتية: