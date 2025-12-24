الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشر مشروب شاي الفقاعات، المعروف باسم “البوبا”، بسرعة بين الشباب في جميع أناء العالم بفضل تنوع نكهاته وشكله الجذاب، لكن خبراء التغذية، حذروا من أن الإفراط في شربه قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل السمنة واضطرابات الكلى والهضم.

احذر الإفراط في شاي الفقاعات Bubble Tea.. مخاطر صحية قد تصدمك

يُعد الإفراط في استهلاك حبوب البوبا في شاي الفقاعات من العادات الغذائية التي قد تحمل مخاطر صحية، إذ تحتوي هذه الحبوب غالبًا على كميات مرتفعة من السكر والنشويات المكررة، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم، كما أن بعض أنواع البوبا تفتقر إلى القيمة الغذائية وتُهضم بصعوبة، مما قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك وفيما يلي التفاصيل.

زيادة الوزن ومخاطر السكري

تشير دراسة إلى أن كوبًا واحدًا من شاي الفقاعات يحتوي على كمية من السكر والسعرات الحرارية تتجاوز الحد اليومي الموصى به، فهذا المشروب غني بالسعرات الفارغة بسبب حبوب التابيوكا المصنوعة من النشا، مما قد يتسبب في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

مشاكل الجهاز الهضمي

حبوب التابيوكا تكون صعبة الهضم وبالتالي تسبب انتفاخ المعدة والغازات، وفي حالات نادرة جدًا قد تؤدي إلى انسداد في الأمعاء، بالإضافة إلى أن بعض الإضافات مثل مادة Guar Gum يمكن أن تسبب الإمساك أو اضطرابات الأمعاء إذا تم استهلاكها بكثرة.

تأثيرات على الحالة النفسية والجسم

وأظهرت دراسة صينية حديثة أن الإفراط في شرب شاي الفقاعات (Bubble Tea) يرتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الشباب.

كما حذرت تقارير طبية من أن بعض أنواع الشاي الملوثة يمكن أن تسبب تلفًا في الكلى أو تكون حصوات بسبب المكونات غير النقية.

نقص القيمة الغذائية

حبوب البوبا تتكون تقريبًا من نشا خالص، وخالية نمن البروتين والألياف والفيتامينات، وبالتالي فإنها مصدرًا للسعرات الحرارية فقط دون أي قيمة غذائية مهمة.

توصيات الخبراء

يوصي الأطباء بتناول شاي الفقاعات بشكل معتدل، أي لا يزيد عن مرة واحدة في الأسبوع، ومن الأفضل اختيار الأنواع قليلة السكر، أو بدون الحليب الصناعي، وتجنب الإضافات التي تحتوي على ملونات أو منكهات صناعية، وينصح بعدم استبدال الماء أو العصائر الطبيعية بـ”البوبا” بشكل يومي.