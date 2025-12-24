الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، التي أقيمت بقاعات مكتبة مصر العامة، بالتعاون بين مدارس التربية الخاصة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية.

محافظ أسوان يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ويفتتح معرض إبداعاتهم

وخلال الاحتفالية، سلم المحافظ 68 سماعة أذن لأبنائه من ذوي الإعاقة السمعية، المقدمة من مؤسسة “أي إند مصر” لرعاية وتنمية المجتمع، بمشاركة المدير التنفيذي للمؤسسة، في خطوة تعكس التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم هذه الفئة.

كما افتتح المحافظ معرض المشغولات والمنتجات اليدوية، الذي عرض مجموعة متميزة من الأعمال الفنية والإبداعية التي تعكس قدرات ومواهب ذوي الهمم.

وشهدت الفعاليات تقديم فقرات فنية متنوعة من طلاب مدارس التربية الخاصة، تضمنت تلاوة من القرآن الكريم، وعروض استعراضية وغنائية لطلاب الصم والبكم والتربية الفكرية، إلى جانب فقرات شعرية نالت إعجاب الحضور، بحضور أولياء الأمور.

وأعرب المحافظ عن سعادته بما شاهده من مواهب وإبداعات، مؤكدًا حرص أجهزة الدولة على رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وإدماجهم في المجتمع، وتنمية مهاراتهم، مثمنًا جهود الأسر والمعلمين في دعم الطلاب، كما تم تقديم دروع تذكارية للمحافظ من مؤسسة “أي إند مصر” تقديرًا لرعايته ودعمه المستمر لهذه الفئة.