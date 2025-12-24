حصاد استرداد أراضي الدولة.. 116 ألف عقد تقنين للمواطنين و81 ألف قطعة أرض جاهزة للاستثمار في "بنك الأراضي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 01:29 مساءً - ترأس الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، الاجتماع الدوري للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حيث استعرض تقريراً شاملاً لوزارة التنمية المحلية كشف عن طفرة في معدلات الإنجاز؛ إذ تم تسليم 116 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن، وأشار التقرير إلى نجاح 10 محافظات في تخطي نسبة إنجاز 95%، بينما تجاوزت 6 محافظات أخرى حاجز الـ 80%، وهو ما يعكس جدية الدولة في حسم هذا الملف وتمليك الأراضي لواضعي اليد الجادين.

وشدد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الحالات المعلقة قبل البدء في تفعيل القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025، ووجه بتحفيز المحافظات لضمان الجاهزية الفنية للمنظومة الوطنية للتقنين، كما أعلن عن انطلاق مخطط تأهيلي شامل ودورات تدريبية مطلع يناير المقبل لمسؤولي التقنين بالمحافظات والمدن والمراكز، لتدريبهم على إجراءات القانون الجديد وضمان الانتقال السلس للعمل بمواده.

وعلى صعيد الاستغلال الأمثل للأصول المستردة، كشف الفريق أسامة عسكر أن "بنك الأراضي" بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يضم الآن 81 ألف قطعة أرض مستردة جاهزة للاستثمار، وأكد على وجود تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لتخصيص الأراضي اللازمة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية والنفع العام، وفي الوقت نفسه، وجه بتكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتحرير محاضر جنائية فورية لحالات وضع اليد التي لم تثبت جدية في إجراءات التقنين، حمايةً لمقدرات الدولة.