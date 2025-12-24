"بتدمر نفسك وانت متعرفش".. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من شرب القهوة والشاي 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، أن الأشخاص المصابين بمشكلة صحية مزمنة يجب عليهم تجنب تناول القهوة والشاي أو التقليل منهما، وصرح “موافي” أثناء استضافته في برنامج “كلام الناس”، الذي يذاع على قناة MBC مصر، إن المشكلة الصحية المزمنة التي يشير إلى إنها “متلازمة القولون العصبي”.
القولون العصبي
وأشار أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، إلى أن استقرار الحالة النفسية يعتبر من الشروط الأساسية للتعايش مع القولون العصبي بشكل آمن، مشيرًا إلى أن التقلبات المزاجية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدي المريض، مؤكدًا على أن الشاي والقهوة من المشروبات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية نظرًا لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من الكافيين، الذي ينشط الجهاز العصبي المركزي ويزيد من مشاعر التوتر والقلق.
أعراض القولون العصبي
- عند الإصابة بالقولون العصبي يتعرض الشخص بضيق في التنفس وذلك الأمر يؤدي إلى انتفاخ البطن بالغازات وضغطها على الحجاب الحاجز، لذا يحتاج بعض المرضى إلى التقاط أنفاسهم عن طريق الفم، مما يؤدي إلى جفافه من اللعاب، كما وجد أن هذا الأمر علامة على الإصابة بالقولون العصبي.
- رائحة الفم الكريهة والإمساك، فعند الإصابة بالإمساك بسبب الإصابة بالقولون العصبي فذلك يؤدي إلى صدور رائحة فم كريهة، والسبب عدم قيام الأمعاء بعملها على تنظيف الأمعاء.
- الإصابة بألم في الفك، توجد علاقة قوية بين القولون العصبي والشعور بألم في الفك، لذلك يجب عليك التعرف على حقيقة الأم وعلاجه لأن ذلك الأمر يتسبب في الشعور بألم من الصعب تحمله.
- ظهور تقرحات الفم، فقد تدل على الإصابة بأمراض التهاب الأمعاء أي متلازمة القولون العصبي، ولا تزال العلاقة بينهما غير معروفة للأطباء، إلا إنهم يعتقدون أنها تنتج عن الإجهاد أو العدوى البكتيرية أو ضعف المناعة أو نقص الفيتامينات والمعادن بالجسم.