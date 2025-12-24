"بتدمر نفسك وانت متعرفش".. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من شرب القهوة والشاي 

الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، أن الأشخاص المصابين بمشكلة صحية مزمنة يجب عليهم تجنب تناول القهوة والشاي أو التقليل منهما، وصرح “موافي” أثناء استضافته في برنامج “كلام الناس”، الذي يذاع على قناة MBC مصر، إن المشكلة الصحية المزمنة التي يشير إلى إنها “متلازمة القولون العصبي”.

القولون العصبي

وأشار أستاذ الحالات الحرجة بكلية قصر العيني، إلى أن استقرار الحالة النفسية يعتبر من الشروط الأساسية للتعايش مع القولون العصبي بشكل آمن، مشيرًا إلى أن التقلبات المزاجية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدي المريض، مؤكدًا على أن الشاي والقهوة من المشروبات التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية نظرًا لاحتوائهما على نسبة مرتفعة من الكافيين، الذي ينشط الجهاز العصبي المركزي ويزيد من مشاعر التوتر والقلق.

أعراض القولون العصبي