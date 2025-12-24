حماس تنفي علاقتها بانفجار رفح

حماس تنفي علاقتها بانفجار رفحنفت حركة حماس، مسؤوليتها عن انفجار طال مدرعة إسرائيلية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت حماس في بيان اليوم، "أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح وقع في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال بالكامل ولا يتواجد أي فلسطيني يعمل فيها".

وأشارت إلى أنها حذرت مسبقا من وجود مخلفات الحرب في هذه المنطقة وغيرها، وأنها غير مسؤولة عنها منذ بدء تطبيق الاتفاق خاصة المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة.

ودعت إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق، لاسيما أن المقاومة تؤكد ولا تزال التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.

وكان جيش العدو أعلن، في وقت سابق من اليوم، إن عبوة ناسفة انفجرت واستهدفت مركبة عسكرية في منطقة رفح الجنوبية بقطاع غزة، وإن أحد الضباط لحقت به "إصابة طفيفة".

وسرعان ما اتهم مكتب نتنياهو، حماس، بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. وادعى في بيان "نيات حركة حماس وانتهاكاتها تأكدت اليوم بتفجيرها عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة ضابط في الجيش".

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت قوات الاحتلال مئات الخروقات التي أسفرت عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة 1108، وفق أحدث معطيات وزارة الصحة بالقطاع.