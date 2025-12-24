بدء نقل صلوات عيد الميلاد مباشرة على "ON" من مصر وبيت لحم والفاتيكان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:29 مساءً -

بدأت قناة "ON"، مساء اليوم، نقل فعاليات قداس عيد الميلاد مباشرة من كاتدرائية الكاثوليك بمدينة نصر وكذلك من كنيسة المهد بمدينة بيت لحم الفلسطينية، مهد السيد المسيح عليه السلام، وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وتنقل "ON" قداس عيد الميلاد لتعيش مع كل أسرة وكل فرد أجواء الفرح والسلام في هذه المناسبة الروحية العزيزة على القلب، وسط أجواء احتفالية مهيبة وحضور واسع من القيادات الكنسية وجموع المصلين.

ويحظى هذا القداس بمتابعة الملايين حول العالم، باعتباره أحد أبرز المناسبات الدينية العالمية، ويحمل في طياته رسائل إنسانية وروحية عميقة تدعو إلى إرساء قيم السلام، ونبذ العنف، وتعزيز مبادئ التعايش المشترك.