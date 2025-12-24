مصر والأردن يوقعان محضرا مشتركا لتسهيل حركة الشاحنات ودعم التجارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 ديسمبر 2025 11:23 مساءً - انعقدت بالعاصمة الأردنية عمان اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة للنقل البري، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آليات العمل المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في قطاع النقل واللوجستيات.

وفد رفيع المستوى لبحث تسهيلات النقل البري

ترأس الوفد المصري في الاجتماعات اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، بينما ترأس الجانب الأردني السيد فارس أبو ديّة، أمين عام وزارة النقل الأردنية. وتناولت المباحثات سبل تسهيل حركة عبور الشاحنات الجافة والمبردة بين البلدين، ورفع كفاءة انسياب البضائع، ودعم حركة التجارة البينية والترانزيت، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولتين.

توقيع محضر الاجتماعات وتبسيط الإجراءات

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر الاجتماعات الذي تضمن جملة من التوافقات العملية، شملت تبسيط الإجراءات التشغيلية ومعالجة التحديات التي تواجه الناقلين. كما ركزت التوافقات على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر، وتعزيز التكامل بين النقل البري والبحري عبر الموانئ لدعم سلاسل التزويد وتقليل تكلفة ووقت النقل.

إشادة برأسخة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وعمان

أكد أمين عام وزارة النقل الأردني على رسوخ العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين الأردن ومصر، مشدداً على أهمية قطاع النقل كمحرك رئيسي للعلاقات الاقتصادية. ومن جانبه، أكد اللواء مهندس ماجد عبد الحميد عمق العلاقات الأخوية، مشيراً إلى التزام الجانب المصري بتعزيز التعاون الفني والتنظيمي لتسهيل حركة الشاحنات وتحقيق المصالح المشتركة.