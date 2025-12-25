تفاصيل اجتماع حسام حسن ومحمد صلاح استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 ديسمبر 2025 12:35 صباحاً - شهد معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحركاً فنياً بارزاً، حيث عقد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، اجتماعاً منفرداً مع نجم ليفربول وقائد "الفراعنة" محمد صلاح، وذلك قبيل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم.

ويلتقي منتخب الفراعنة مساء الجمعة، نظيره جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025، وهي المباراة التي تقام على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

رسالة الجهاز الفني لصلاح

وأكدت المصادر المقربة من الجهاز الفني أن حسام حسن أعرب لصلاح عن تقديره الكامل لتاريخه وتأثيره، مشدداً على أن تكاتف الجميع هو السبيل الوحيد لتحقيق حلم الجماهير المصرية في التأهل والمنصات التتويجية.

من جانبه، أبدى محمد صلاح حماساً كبيراً للعمل تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، مؤكداً التزامه الكامل برؤية "العميد" وبذل أقصى جهد لتحقيق الانتصارات في المباريات الرسمية المقبلة.

مشوار وترتيب منتخب مصر في أمم إفريقيا

وفاز منتخب الفراعنة بهدفين مقابل هدف على خصمه زيمبابوي في افتتاح دور المجموعات، بعدما تأخر في المباراة بهدف دون رد قبل أن يقلب الطاولة بثنائية عمر مرموش ومحمد صلاح، وبذلك يتصدر جنوب إفريقيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر، ثم يأتي منتخب زيمبابوي ثالثا بالتساوي مع أنجولا المتذيل دون رصيد من النقاط.

قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

ويأمل منتخب مصر استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية بعد غياب طويل منذ نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا، ويعد الفراعنة أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب القاري برصيد 7 مرات ولكنه لم يفز باللقب منذ 15 عاماً كاملة.