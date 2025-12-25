العالم اليوم - "فلسطيني" يتولى رئاسة هندوراس

انتم الان تتابعون خبر "فلسطيني" يتولى رئاسة هندوراس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 ديسمبر 2025 01:21 صباحاً - أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس، الأربعاء، فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بانتخابات الرئاسة، بعد تأخير دام أسابيع في عملية فرز الأصوات.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات آنا باولا هول، إن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها 4 سنوات".

وتغلب عصفورة (67 عاما)، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على سلفادور نصر الله، الذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.

وسارع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الترحيب بانتخاب عصفورة، قائلا إنه يتطلع للعمل مع إدارته "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".

وسبق أن أعلن ترامب تأييده للمرشح الشهير باسم "تيتو عصفورة"، بانتخابات الرئاسة في هندوراس، قائلا إنهما يمكن أن يعملا معا ضد "تجار المخدرات الشيوعيين" في المنطقة.

وقبل أسابيع كتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "الصديق الحقيقي الوحيد للحرية في هندوراس هو تيتو عصفورة".

وأضاف الرئيس الأميركي: "يمكنني أنا وتيتو أن نعمل معا لمحاربة تجار المخدرات، وتقديم المساعدات اللازمة لشعب هندوراس".

وولد عصفورة (67 عاما) لأبوين فلسطينيين هاجرا إلى أميركا الوسطى خلال الصراع العربي الإسرائيلي في أربعينيات القرن الماضي.

ودرس الهندسة المدنية لكنه ترك دراسته الجامعية قبل الحصول على شهادته، ليبدأ مسيرة مهنية في قطاع البناء، ثم دخل الحياة العامة في تسعينيات القرن الماضي.

وتعد هندوراس من أكثر البلدان عنفا في أميركا اللاتينية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العصابات التي تسيطر على تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.