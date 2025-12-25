بن حبتور يواسي آل بكير
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ صلاح بكير عمر صلاح، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/محمد بكير عمر صلاح، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وإلى اولاد الفقيد، وافراد الاسرة، وكافة آل بكير بمديرية ملحان، محافظة المحويت، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : بن حبتور يواسي آل بكير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.