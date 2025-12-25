14 دولة تندد بالتمدد الاستيطاني في الضفة

14 دولة تندد بالتمدد الاستيطاني في الضفةنددت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا واليابان الأربعاء بإقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلّة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن القرار وإلى الكفّ عن توسيع المستوطنات.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الفرنسية: "نحن، ممثلي ألمانيا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا واليابان ومالطا وهولندا والنروج وبريطانيا، نندد بإقرار المجلس الوزاري الأمني للحكومة الإسرائيلية إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة". وأضاف البيان: "نؤكد مجددا معارضتنا أي شكل من أشكال الضم، وأي توسيع لسياسة الاستيطان".

وكان المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد وافق على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.