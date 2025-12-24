الدولار.. أسوأ أداء سنوي منذ 2003

الدولار.. أسوأ أداء سنوي منذ 2003يتجه الدولار نحو تسجيل أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما اليوم، في وقت يتوقع فيه المستثمرون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون لديه المجال لمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية الأخرى إلى رفع الفائدة.

وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية إذ لم تفلح القراءة القوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في تغيير توقعات أسعار الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع إجراء خفضين آخرين للأسعار في العام المقبل.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767، ويتجه لتكبد خسارة سنوية 9.9 بالمئة، وهو ما يمثل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2003.

وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند1.1806 دولار، ‌محققا مكاسب سنوية ‌تزيد على 14 بالمئة منذ بداية هذا العام، مما يضعه على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2003.

وزاد الدولار الأسترالي 8.4 بالمئة منذ بداية هذا العام، ليصعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار اليوم.

ولامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند ‍0.58475 دولار، بعد أن زاد 4.5 بالمئة خلال العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، وحقق مكاسب سنوية بأكثر من ثمانية بالمئة هذا العام.

كما صعد الين 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات عند 155.60 للدولار اليوم، بعد أن ارتفع بأكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.